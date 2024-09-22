"Секунда — и я под завалами": как выглядит многоэтажка в Харькове, которую РФ разбомбила КАБом (репортаж)

Вновь целью врага стал жилой многоэтажный дом

В субботу, 21 сентября, российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Враг попал управляемой авиабомбой в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города.

Фотокорреспондент "Телеграфа " Ян Доброносов побывал на месте обстрела. Он зафиксировал последствия вражеского удара.

Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пострадали жилые дома 16 и 9 этажей, повреждены еще 7 домов. Выбито более 1200 окон, поврежден 21 частный автомобиль.

Пострадал 21 человек из них 3 ребенка (парень 17 лет, девушка 17 лет, девочка 8 лет). Госпитализированы 8 человек.

Двое (юноша 17 лет и женщина 39 лет) находятся в тяжелом состоянии. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на утро 22 сентября известно о 21 пострадавшем от ночного террористического обстрела спального района Харькова.

По его словам, из них 10 — люди старше 65 лет. Один восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. Семь пострадавших доставлены в медучреждение для оказания медицинской помощи.

Напомним, 20 сентября российские оккупанты вечером ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки ранены по меньшей мере 15 человек.