"Секунда — і я під завалами": як виглядає багатоповерхівка у Харкові, яку РФ розбомбила КАБом (репортаж)

Знову ціллю ворога став житловий багатоповерховий будинок

В суботу, 21 вересня російські війська вчергове обстріляли Харків. Ворог влучив керованою авіабомбою у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці обстрілу. Він зафіксував наслідки ворожого удару.

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль.

Постраждала 21 особа із них 3 дитини (хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчинка 8 років). Госпіталізовано 8 людей.

Двоє (хлопець 17 років та жінка 39 років) знаходяться у важкому стані. Інші перебувають у стані середньої тяжкості.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на ранок 22 вересня відомо про 21 постраждалого від нічного терористичного обстрілу спального району Харкова.

За його словами, з них 10 — люди, старші 65 років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. Семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 20 вересня російські окупанти ввечері вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки поранено щонайменше 15 осіб.