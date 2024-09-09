Тіло підлітка дістали з-під завалів: РФ масово обстріляла Нікополь, є поранені (фото)

На місто випустили з десяток снарядів

У понеділок, 9 вересня, російська армія вчергове обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артатаки загинула 16-річна дівчина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, також постраждало три особи.

"Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомлені.

На знімках, які опублікував голова ОДА видно масштаби руйнувань та удару. У приватних будинків позносило ударом стіни, повибивало вікно та двері.

Окрім цього, внаслідок російської атаки постраждало три особи. У всіх людей осколкові поранення. Зокрема, 79-річний чоловік доправлений до лікарні, адже його стан – середньої тяжкості. На місці 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, але він відмовився від госпіталізації. Ще легкі травми отримала 66-річна жінка.

"Військові Росії випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі", — додав Лисак.

Нагадаємо, що 7 вересня росіяни вдарили по ринку в Костянтинівці. Внаслідок атаки троє людей загинуло та троє постраждало.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни завдали удару по Полтаві, ймовірно, новою ракетою. Йдеться про новітню російську ракету Х-69.