У хід могла піти новітня ракета: росіяни завдали удару по Полтаві

Полтава знову під ударом

У Полтаві пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, удар був завданий далекобійною ракетою, проте інформація про її тип поки залишається невідомою.

Про це повідомили моніторингові групи. За їхньою інформацією, удару було завдано крилатою ракетою повітряного базування невстановленого типу.

При цьому активіст Сергій Стерненко навіть зазначив, що йдеться про новітню російську ракету Х-69. Своєю чергою, канал "Вертикаль", який зазвичай пов’язують з Офісом президента, повідомив про застосування балістичної ракети.

Варто зазначити, що Х-69 – це подальший розвиток проєкту ракет Х-59, а початком їх експлуатації вважається 2023 рік. Ці ракети виготовлялися під новий російський літак Су-57, але можуть використовуватись і з борту більш популярних Су-34.

Ракета має боєголовку близько 300 кілограмів і здатна вражати цілі на відстані близько 1000-1500 кілометрів. Їх уже застосовували у війні проти України, наприклад, така ракета була використана для удару по Трипільській ТЕС у квітні 2024 року, що призвело до значних руйнувань.

Поки що немає точного підтвердження про те, що саме нею вдарили по Полтаві.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня росіяни завдали удару по Полтаві та потрапили до будівлі Інституту зв’язку. Через це загинули понад 50 людей та майже 300 отримали поранення.