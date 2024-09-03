Російський удар по Полтаві: ракети влучили в Інститут зв'язку та лікарню, багато жертв (всі деталі)

З-під завалів дістали більше десятка людей

У вівторок, 3 серпня, російські окупанти скерували на Полтаву дві балістичні ракети. Одне з влучань припало на територію навчального закладу та лікарні.

Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку.

"Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", — каже президент.

Голова Полтавської ОДА Філіп Пронін наголосив, що з середи, 4 вересня, в області оголошено жалобу.

"Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", — написав він.

Як зазначив голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, наразі на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві в посиленому режимі працюють усі оперативні служби.

"Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги", — додав Клименко.

Він зауважив, що біля місця влучання російської ракети розташований житловий масив. Від вибуху у багатоповерхівках повибивало скло, шибки вікон та пошкоджено фасади.

Наразі правоохоронці проводять поквартирний обхід. Вони перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксована понад сотня заяв про пошкодження майна внаслідок удару.

"Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх", — наголосив голова МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок російського удару по Запоріжжю загинув маленький хлопчик.