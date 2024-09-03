Вночі Росія атакувала Україну "шахедами" та не лише: де пролунали вибухи

Ворог б'є по нашій країні щодня та щоночі

В ніч на вівторок, 3 вересня, росіяни атакували Україну "шахедами", ракетами та КАБами (керована авіаційна бомба). Вибухи було чути у кількох областях.

Станом на 6:40 повітряну тривогу оголошено у Київській області (окрім Києва), в також у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Луганській областях. У Повітряних Силах України попередили про загрозу "шахедів" та активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Після 3-ї години ночі рух російських ударних дронів було зафіксовано на Київщині. Працювала протиповітряна оборона, повідомили у Київській ОВА.

Близько 3:15 вибух пролунав у Миколаєві, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожої швидкісної цілі у регіоні. Моніторингові групи попереджали про запуск балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Невдовзі після опівночі вибух було чути у Чернігові, у цей час в області було оголошено повітряну тривогу через російський "шахед", працювала ППО. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що уламки безпілотника впали на околицях міста, було зафіксовано займання нежитлових, непромислових будівель.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 3 вересня біля російської Твері посеред ночі почала працювати ППО. У мережі тим часом з’явилися повідомлення про наліт дронів, попередньо на аеродром Мігалово.