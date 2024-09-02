Росіяни вже близько, у місті лунають вибухи: що зараз відбувається у Поровську (карта)

ЗСУ продовжують готуватись до оборони міста

Російські окупанти продовжують просуватись у напрямку Покровська Донецької області. Ворог вже перебуває приблизно за 8 кілометрів від міста.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, пише "Суспільне". За його словами, місто знаходиться під регулярними обстрілами ворога.

"До Покровська майже вісім кілометрів — з найближчої точки до краю Покровська. Ми вже тиждень чуємо артилерійські баталії. Крайній приліт був 31-го числа (31 серпня 2024 року) — це були чотири ракети С-300. Як завжди — центр міста, приватна забудова, готель "Дружба". Звичайний терор мирного населення", — зазначив голова МВА.

За його словами, менш ніж за місяць після початку посиленої евакуації з Покровська та громади виїхали близько 20 тисяч людей. Водночас Добряк повідомив, що у місті досі залишається 1365 дітей.

Він розповів, що з понеділка, 2 вересня, у Покровську закрились відділення двох банків. Проте місті працюють банкомати, пошта, ЦНАП, лікарні та магазини. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. І світло, водопостачання, водовідведення, газопостачання.

Крім того, в ефірі Радіо Свобода Добряк повідомив, що від лінії фронту до Покровська збудовано кілька ліній оборони. Їх почали зводити ще у 2022 році під контролем військових.

За його словами, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Голова МВА повідомив, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади. – Ред.) збудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення. – Ред.) не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", – наголосив Добряк.

Український військовий аналітик та історик Михайло Жирохов у коментарі BBC Україна зазначив, що Росія може захопити Покровськ та вийти на кордони Донецької області до листопада. За його даними, пік можливостей російської армії буде на початку осені, і Кремль докладе максимум зусиль, щоб скористатись ситуацією.

"Успіхи РФ на Донецькому напрямку перекриють всі інші невдачі. Я думаю, що завдання, яке їм (російським військам. – Ред.) поставлено, вони будуть намагатися виконати до листопада, коли почнуться дощі, коли зійде "зеленка". Це завдання – вийти на адмінкордони Донецької області", – сказав аналітик і дав песимістичний прогноз – росіяни це завдання, найімовірніше, виконають.

Як пише лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер", згідно з даними перехватів, росіяни мають наказ взяти Покровськ до 1-го жовтня. Тому, за його словами, штурми наших позицій в Селидово не припиняються.

"Але здебільшого все марно, наші хлопці налагодили оборону, нормально так вже накришили, у противника не виходить розвинути успіх, через це в підрозділах ворога поступово збільшується кількість відказників. Так, для нас обстановка там далеко не солодка, проте "льогкім взятієм Сєлідово" взагалі не пахне, зависли на околицях. Проте основні події попереду", — зазначив "Алекс".

Своєю чергою секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, що можлива втрата Покровська не означатиме, що Україна програла війну. За його словами, битва за Покровськ буде залежати від того, які ми матимемо ресурси і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням.

"Сподіваюсь, що ворога, по-перше, не допустять туди. А по-друге, що ворогу буде досить дорого коштувати просування і до Покровська, і через Покровськ… Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все, логістичні шляхи закрито, ми не зможемо тримати оборону і весь Донбас буде захоплено. Я із цим не згоден… Але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що війну програно. Це буде ще один бій в цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серією катастроф, які призведуть до подальшої поразки", — зазначив Костенко.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни просунулися на одному з напрямків та захопили ще одне село.