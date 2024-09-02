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Війна — день 922: росіяни люто штурмують під Покровськом і просуваються в інших місцях

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжать намагатися продавити оборону ЗСУ на Покровському напрямку, і продовжують відправляти нескінченні хвилі людей для штурму. Лише за попередню добу там було зафіксовано 62 бойові зіткнення зі 166, які сталися на всьому фронті. При цьому просування у окупантів є і в інших місцях, наприклад, на Курахівському напрямі. Сам Покровськ потрібен росіянам для розвитку наступу на північ і захід, тому Кремль згоден покласти за нього стільки життів російських солдатів, скільки знадобиться для його захоплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Згідно з останніми даними, кількість постраждалих збільшилась до 13 осіб.

Про те, що відбувалося 30 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 919: скандал із F-16 в Україні та потужний удар по Харкову

З ситуацією в Україні за 31 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 920: новий командувач Повітряних сил в Україні та масована атака дронів РФ

Про новини та події 1 вересня ми розповідали тут: Війна — день 921: росіяни просуваються під Покровськом і готуються до нових обстрілів

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#Україна #Росія #Війна