Під прицілом — заклад освіти: есклюзивні кадри наслідків атаки на Київ (фото, відео)

Незабутній початок навчального року

Внаслідок російського удару по Києву в Голосіївському районі постраждав заклад освіти. Влучання було в котельню, також зачепило спортзал.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже побував на місці події та показав наслідки і роботу рятувальників.

На фото видно, що російський снаряд вразив не усю будівлю, а тільки її частину. Проте від удару знесло кут, де знаходилась котельна та спортзал. Бетоні шматки будівлі розкидало, а деякі навіть долетіли до спортивного майданчика, який знаходиться поруч з закладом освіти.

На знімках видно понівечені спортивні тренажери та стіл для тенісу, які хвилею удару викинуло на вулицю.

Рятувальники докладають максиму зусиль до ліквідації займання, що виникло після влучання. Вогнеборці гасять пожежу одразу з кількох сторін, адже, попри тривалу роботу, дим ще йде.

На фото видно і розгублених дітей, які прийшли до свого закладу освіти. Студентки кажуть, що спочатку не зрозуміли, що відбувається, а потім серйозно злякалися. Нагадаємо, що у понеділок, 2 вересня, почався навчальний рік в Україні, проте у Голосіївському районі один з закладів не зможе прийняти молодь.

Нещодавно кореспондент "Телеграфу" також показував наслідки удару російського снаряда по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок удару були постраждалі та загиблі.

Раніше "Телеграф" розповідав та показував, як люди перечікували у столичній підземці одну з наймасованіших атак на Україну наприкінці літа.