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Багатоповерхівка досі димить: ексклюзивні фото та відео з місця удару російським КАБом по Харкову

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Постраждалий будинок Новина оновлена 31 серпня 2024, 08:36
Постраждалий будинок. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Кількість постраждалих зросла майже до ста людей

Увечері у п’ятницю, 30 серпня, росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Під ударом були п’ять локацій, серед них парк, цивільні об’єкти, відкрита територія у центрі міста та 12-поверховий будинок в Індустріальному районі на вулиці Бібліка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зранку 31 серпня працює на місці удару по 12-поверхівці. Будинок досі димить після удару російського КАБу. На кадрах можна побачити, що верхні поверхи будинку зруйновані, нижчі — пошкоджені. У цьому та сусідніх будинках вилетіли вікна.

Нагадаємо, ввечері в п’ятницю кількість загиблих від російських ударів по Харкові збільшилася до 7 людей. Вранці в суботу голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що за уточненою інформацією, постраждали 97 осіб, з них — 22 неповнолітні.

Як повідомляв "Телеграф", під час авіаударів російських окупантів у Харкові 30 серпня серед інших загинула молода харківська художниця Вероніка Кожушко. Їй було лише 18 років. Буквально за годину до загибелі дівчина надіслала свій новий малюнок українському письменнику Сергію Жадану.

Теги:
#Харків #Війна #Відео #Фото #Атака