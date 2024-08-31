Багатоповерхівка досі димить: ексклюзивні фото та відео з місця удару російським КАБом по Харкову

Кількість постраждалих зросла майже до ста людей

Увечері у п’ятницю, 30 серпня, росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Під ударом були п’ять локацій, серед них парк, цивільні об’єкти, відкрита територія у центрі міста та 12-поверховий будинок в Індустріальному районі на вулиці Бібліка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зранку 31 серпня працює на місці удару по 12-поверхівці. Будинок досі димить після удару російського КАБу. На кадрах можна побачити, що верхні поверхи будинку зруйновані, нижчі — пошкоджені. У цьому та сусідніх будинках вилетіли вікна.

Нагадаємо, ввечері в п’ятницю кількість загиблих від російських ударів по Харкові збільшилася до 7 людей. Вранці в суботу голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що за уточненою інформацією, постраждали 97 осіб, з них — 22 неповнолітні.

Як повідомляв "Телеграф", під час авіаударів російських окупантів у Харкові 30 серпня серед інших загинула молода харківська художниця Вероніка Кожушко. Їй було лише 18 років. Буквально за годину до загибелі дівчина надіслала свій новий малюнок українському письменнику Сергію Жадану.