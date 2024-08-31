"Росіяни продовжують нищити наше майбутнє": російський удар КАБами забрав життя молодої художниці з Харкова

Дівчина загинула під час російського авіаудару КАБами по Харкову

Під час авіаударів російських окупантів по Харкову 30 серпня серед інших загинула молода харківська художниця Вероніка Кожушко. Їй було всього 18 років.

Про це повідомив український письменник Сергій Жадан. Він зазначив, що буквально за годину до загибелі молода художниця надіслала йому свій новий малюнок.

"Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко — дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", – написав він.

"Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18", — написала відома поетеса Тетяна Власова.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 30 серпня вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки окупантів загинуло щонайменше шестеро людей, поранення отримали майже 80 осіб. Зруйновано кілька приватних будинків та багатоповерхівку.

Пізніше у мережі показали момент удару росіян по багатоповерхівці у Харкові. Приліт зафіксувала одна із камер вуличного спостереження, встановлена на будинку. Після прямого попадання до будинку ворожої ракети в квартирах розбилися шибки, повилітали москітні сітки та елементи фасаду. На верхніх поверхах почалася пожежа. У момент удару на вулиці біля будинку були люди.