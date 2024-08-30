Харків та область під атакою КАБів: в місті лунали вибухи, є загиблі та поранені (відео)

Серед поранених є діти

У п'ятницю, 30 серпня, у Харкові лунали потужні вибухи. Одне з влучань було у центрі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, Росія атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ).

Вибухи у Харкові — що відомо

Станом на 16:24, відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених, пише мер Харкова.

Станом на 16:16, внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань, пише Олег Синєгубов.

Перші два вибухи пролунали о 15:18, ще один — за хвилину. Ще два вибухи пролунали о 15:27.

Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по центральній частині Харкова — РФ била по цивільній інфраструктурі. Інформація про руйнування встановлюється.

"За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування", — йдеться у повідомленні.

В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже троє загиблих. А також пʼятеро поранених, додає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пізніше Терехов написав, що у Немишлянському районі також є влучання. Окупанти вбили дівчинку прямо на дитячому майданчику. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.

Окрім цього, за даними Олега Синєгубова, є влучання у Чугуєві. Чиновник додав, що один з ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

Місцеві телеграм-канали опублікували знімки. На фото видно дим.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали авіаудар по місту Суми. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, за попередніми даними, є постраждалі та загибла.