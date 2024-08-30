Харьков и область под атакой КАБов: в городе раздавались взрывы, есть погибшие (видео)

Среди раненых есть дети

В пятницу, 30 августа, в Харькове раздавались мощные взрывы. Одно из попаданий было в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (КАБ).

Взрывы в Харькове — что известно

По состоянию на 16:24, известно о четырех погибших и 28 раненых, пишет мэр Харькова.

По состоянию на 16:16, в результате вражеских ударов по Харькову уже 28 раненых. Медики продолжают работать на местах попадания, пишет Олег Синегубов.

Первые два взрыва прогремели в 15:18, еще один — через минуту. Еще два взрыва прогремели в 15:27.

Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова — РФ избивала по гражданской инфраструктуре. Информация о разрушении устанавливается.

"По предварительной информации в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение", — говорится в сообщении.

В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже трое погибших. А также пять раненых, добавляет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже Терехов написал, что в Немышлянском районе также есть попадания. Оккупанты убили девочку прямо на детской площадке. Еще минимум три человека в этом районе ранены.

Кроме этого, по данным Олега Синегубова, есть попадание в Чугуев. Чиновник добавил, что один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове.

Местные телеграмм-каналы опубликовали снимки. На фото виден дым.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на пятницу, 30 августа, россияне нанесли авиаудар по городу Сумы. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, по предварительным данным, пострадавшие и погибшие.