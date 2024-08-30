Дроны совсем чуть-чуть не добрались до Москвы: где в РФ гремели взрывы (видео)

Также россияне заявили, что все 4 БПЛА вроде бы сбили

Россияне сообщают, что к утру Калугу атаковали беспилотники. По словам местных властей, силами противовоздушной обороны были сбиты четыре дрона в окрестностях города.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации российского министерства обороны, атаки беспилотников коснулись не только Калужской, но и других областей. В Брянской области якобы было сбито 11 дронов, два — в оккупированном Крыму и один — в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что атаке подверглись три населенных пункта региона: села Петровка и Бочковка, а также поселок Горьковский.

Согласно информации российского министерства обороны, атаки беспилотников коснулись не только Калужской, но и других областей. В Брянской области якобы было сбито 11 дронов, два — в оккупированном Крыму и один — в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что атаке якобы подверглись три населенных пункта региона: села Петровка и Бочковка, а также поселок Горьковский.

По словам российских чиновников, в результате атак повреждения получили частные дома и сельскохозяйственное предприятие. Однако официальных уведомлений о пострадавших нет. Российские источники распространяют видео, на котором якобы зафиксирован момент атаки на Калужскую область. На записи слышны звуки стрельбы и дым над городом.

Справка. Калуга — город на западе России, расположенный примерно в 250 километрах от границы с Украиной, а также в 190 км от Москвы.

Ранее "Телеграф" также писал, что возле Крыма заметили подозрительный "рой" самолетов НАТО. Это были разведывательные самолеты.