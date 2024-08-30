Дрони трохи не дістали до Москви: де в РФ гриміли вибухи (відео)

Також росіяни заявили, що всі 4 БПЛА начебто збили

Росіяни повідомляють, що під ранок Калугу атакували безпілотники. За словами місцевої влади, силами протиповітряної оборони було збито чотири дрони на околицях міста.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що на місцях знищення БПЛА працюють оперативні групи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією російського міністерства оборони, атаки безпілотників торкнулися не лише Калузької, а й інших областей. У Брянській області нібито було збито 11 дронів, два — в окупованому Криму та один — у Бєлгородській області. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков стверджує, що атаці піддалися три населені пункти регіону: села Петрівка та Бочківка, а також селище Горьківський.

Згідно з інформацією російського міністерства оборони, атаки безпілотників торкнулися не лише Калузької, а й інших областей. У Брянській області нібито було збито 11 дронів, два — в окупованому Криму та один — у Бєлгородській області. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков стверджує, що атаці нібито піддалися три населені пункти регіону: села Петрівка та Бочківка, а також селище Горьківський.

За словами російських посадовців, внаслідок атак пошкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство. Проте офіційних повідомлень про постраждалих немає. Російські джерела поширюють відео, на якому нібито зафіксовано момент атаки на Калузьку область. На записі чутно звуки стрілянини та видно дим над містом.

Довідка. Калуга — місто на заході Росії, яке розташоване приблизно за 250 кілометрів від кордону з Україною, а також за 190 км від Москви.

Раніше "Телеграф" також писав, що біля Криму помітили підозрілий "рій" літаків НАТО. Це були розвідувальні літаки.