Намічається щось цікаве? Біля Криму помітили підозрілий "рій" літаків НАТО

З початку повномасштабної війни США та інші союзники діляються розвідінформацією з Україною

У четвер, 22 серпня, у небі біля Криму помітили збільшення кількості літаків-розвідників НАТО. Зараз у повітрі може бути до чотирьох одиниць авіації.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер". Зранку фіксували два літаки.

"За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому Шауляй у Литві та розпочав розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії", — йдеться в повідомленні.

Пізніше повідомили, що Boeing E-3A Sentry із "позивним" NATO11 баражує над узбережжям Румунії. Це американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (AEW&C), більш відомий як AWACS (бортова система попередження та управління).

А станом на 13:25 було помічено і четвертий літак-розвідник.

"З авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії прибув морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВПС США", — пише моніторингова група.

Там додали, що "можливо, намічається щось цікаве".

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни США та інші союзники поділяються розвідінформацією з Україною в режимі реального часу.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці липня, британський розвідник у супроводі двох винищувачів трохи подражнив протиповітряну оборону РФ в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що британський літак провів розвідку над Чорним морем, а своєю появою викликав неабиякий ажіотаж, зокрема, серед російських пропагандистів.