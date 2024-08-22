Намечается что-то интересное? Возле Крыма заметили подозрительный "рой" самолетов НАТО

С начала полномасштабной войны США и другие союзники делятся развединформацией с Украиной

В четверг, 22 августа, в небе возле Крыма заметили увеличение количества самолетов-разведчиков НАТО. Сейчас в воздухе может находиться до четырех единиц авиации.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер". Утром фиксировали два самолета.

"По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома Шауляй в Литве и приступил к разведке вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии", — говорится в сообщении.

Позже сообщили, что Boeing E-3A Sentry с "позывным" NATO11 баражирует над побережьем Румынии. Это американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C), более известный как AWACS (бортовая система предупреждения и управления).

По состоянию на 13:25 был замечен и четвертый самолет-разведчик.

"С авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии прибыл морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США", — пишет мониторинговая группа.

Там добавили, что "возможно, намечается что-нибудь интересное".

С начала полномасштабной войны США и другие союзники делятся развединформацией с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июля британский разведчик в сопровождении двух истребителей несколько подразнил противовоздушную оборону РФ во временно оккупированном Крыму. Сообщается, что британский самолет провел разведку над Черным морем, а своим появлением вызвал большой ажиотаж, в частности, среди российских пропагандистов.