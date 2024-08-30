У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи: під удар могли потрапити аеродроми

Біля Кіровського та Джанкоя розташовані російські аеродроми

У тимчасово окупованому росіянами Криму вночі 30 серпня прогриміли потужні вибухи. Що це було – достеменно невідомо, оскільки російська окупаційна "влада" півострову жодних коментарів щодо вибухів не надавала.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер". За його даними, під ударом могли опинитися аеродром "Кіровське" та аеродром біля міста Джанкой.

"Про три вибухи в районі аеродрому Кіровське та один вибух у районі Джанкоя повідомляють підписники", – сказано у повідомленні каналу.

Трохи пізніше канал оновив інформацію щодо вибухів біля Кіровського. За його даними, в районі населеного пункту пролунали чотири вибухи – три у районі аеродрому та один над залізничною станцією Кіровське. Щодо вибуху в Джанкої інформації поки що немає.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 9 серпня у Криму також було дуже голосно. Вибухи чули у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському районах, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.

16 серпня з'явилася інформація про наслідки ще однієї "гучної" ночі в окупованому Криму. Про звуки вибухів повідомляли жителі Севастополя, Керчі, Феодосії, Сімферополя, Кам’янки та Чорноморська, після цього на околицях Керчі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 29 серпня на території тимчасово окупованого Криму в Севастополі лунали вибухи. Нібито російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони.