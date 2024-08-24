У Росії горить і вибухає склад боєприпасів: під ударом опинилося "цікаве" місто (фото та відео)

Росвлада заявила про одного постраждалого

У ніч на суботу, 24 серпня, Воронезька область Росії зазнала атаки безпілотниками. Після неї виникла пожежа на складі боєприпасів.

Губернатор області Олександр Гусєв о 3 годині ночі написав у своєму Telegram-каналі, що над територією Воронезької області було "виявлено і знищено БПЛА літакового типу". Осколкове поранення отримала одна людина, а "великих руйнувань на землі немає".

Однак незабаром атака продовжилася ще кількома БПЛА. Чиновник заявив, що фрагменти дронів, що впали, стали причиною пожежі, яка викликала "детонацію вибухонебезпечних об’єктів".

У мережі публікують відео потужної пожежі. За даними Telegram-каналу ASTRA, горить та детонує склад боєприпасів. Там уточнили, що атака відбулася на місто Острогожськ, де знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ. У липні 2024 року голова району Сергій Хорошилов заявив, що у місті відкриють виставку з військовою технікою ЗСУ, захопленою в окупованому Маріуполі.

"Це буде монументальний комплекс, присвячений звільненню Маріуполя. Часу мало, але намагатимемося зробити його до 80-х роковин Великої Перемоги. Плануємо відтворити реальну картину подій — будівлі, морський порт, "Азовсталь"… Наша велика перевага в тому, що вже є домовленість про доставку до Острогожська близько п’ятдесяти одиниць розбитої натовської техніки", — заявив тоді Хорошилов.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни вже майже тиждень не можуть погасити пожежу після прильоту до нафтобази у Ростовській області. Горить уже не лише вона, а й житлова забудова, нібито перед цим хтось підпалив очерет.