Святкування Дня Незалежності: Німеччина попередила про ймовірність активних обстрілів з боку РФ

В МЗС дають рекомендацію громадянам Німеччини утриматися від поїздок в Україну

24 серпня, у День Незалежності України, існує велика загроза масованих ракетних ударів з боку російських окупантів. Тому громадянам Німеччини, які перебувають в Україні, рекомендується залишити її межі, а також утриматися від візитів в країну.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини. За заявою МЗС, 24 серпня існує особливо велика загроза ракетних ударів та інших повітряних атак на великі міста, в тому числі на столицю України.

"У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва", – сказано у повідомленні.

Тому в МЗС дають рекомендацію громадянам Німеччини утриматися від поїздок в Україну як мінімум в означений час. Усім німцям, хто перебуває на українській території, рекомендується її залишити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 18 серпня в Києві та області пролунала низка вибухів. За даними моніторингових каналів, окупанти могли вдарити по Києву північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, які є повною копією російського "Іскандера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві та Броварах пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги. 5 серпня, за словами моніторів, удари було завдано північнокорейськими ракетами KN-23 ("Кімскандери").