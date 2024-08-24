Празднование Дня Независимости: Германия предупредила о вероятности активных обстрелов со стороны РФ

В МИД дают рекомендацию гражданам Германии воздержаться от поездок в Украину

24 августа в День Независимости Украины существует большая угроза массированных ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Поэтому находящимся в Украине гражданам Германии рекомендуется покинуть ее пределы, а также воздержаться от визитов в страну.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Германии. По заявлению МИДа, 24 августа существует особо большая угроза ракетных ударов и других воздушных атак на крупные города, в том числе на столицу Украины.

"В районе Дня независимости Украины 24 августа 2024 могут усилиться ракетные и воздушные обстрелы городов, особенно Киева", — сказано в сообщении.

Поэтому в МИДе дают рекомендацию гражданам Германии воздержаться от поездок в Украину как минимум в указанное время. Всем находящимся на украинской территории немцам рекомендуется ее оставить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 августа в Киеве и области раздался ряд взрывов. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли ударить по Киеву северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, которые являются полной копией российского "Искандера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и Броварах раздались взрывы сразу после объявления тревоги. 5 августа, по словам мониторов, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры").