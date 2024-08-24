Новий пакет допомоги від США: в Пентагоні озвучили подробиці

Це вже шістдесят четвертий пакет військової допомоги від США

В Пентагоні оголосили про деталі нового пакета військової допомоги від США на 125 млн доларів, про який заявив президент Джозеф Байден 23 серпня. Зазначається, що пакет міститиме критично важливі для України військові засоби.

Про це сказано в офіційному пресрелізі Пентагону. Пакет зокрема міститиме засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії та протитанкові озброєння

"Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наразі ЗСУ проводять наступальну операцію в Курській області, яку вперше прокоментував президент США Джо Байден. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу. Але глава Білого дому, як і більшість офіційних чиновників США, утримується від докладних коментарів на тему українського наступу у Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пентагон помилився на мільярди доларів у військовій допомозі Україні. Вже відомо, як це виправлять.