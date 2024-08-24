Новый пакет помощи от США: в Пентагоне озвучили подробности

Это уже шестьдесят четвертый пакет военной помощи от США.

В Пентагоне объявили о деталях нового пакета военной помощи от США на 125 млн долларов, о котором заявил президент Джозеф Байден 23 августа. Отмечено, что пакет будет содержать критически важные для Украины военные средства.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Пентагона. Пакет будет включать в себя средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии и противотанковые вооружения.

"Накануне Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является шестьдесят четвертым траншем помощи, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года", – говорится в сообщении.

Напомним, сейчас ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области, которую впервые прокомментировал президент США Джо Байден. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу. Но глава Белого дома, как и большинство официальных чиновников США, воздерживается от подробных комментариев по теме украинского наступления в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пентагон ошибся на миллиарды долларов в военной помощи Украине. Уже известно, как это исправят.