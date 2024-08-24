В России горит и взрывается склад боеприпасов: под ударом оказался "интересный" город (фото и видео)

Росвласти заявили об одном пострадавшем

В ночь на субботу, 24 августа, Воронежская область России подверглась атаке беспилотниками. После нее возник пожар на складе боеприпасов.

Губернатор области Александр Гусев в 3 часа ночи написал в своем Telegram-канале, что над территорией Воронежской области был "обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", осколочное ранение получил один человек, а "крупных разрушений на земле нет".

Однако вскоре атака продолжилась еще несколькими БПЛА. Чиновник заявил, что упавшие фрагменты дронов стали причиной пожара, который вызвал "детонацию взрывоопасных объектов".

В сети публикуют видео мощного пожара. По данным Telegram-канала ASTRA, горит и детонирует склад боеприпасов. Там уточнили, что атака произошла на город Острогожск, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ. В июле 2024 года глава района Сергей Хорошилов заявил, что в городе откроют выставку с военной техникой ВСУ, захваченной в оккупированном Мариуполе.

"Это будет монументальный комплекс, посвященный освобождению Мариуполя. Времени мало, но будем стремиться сделать его к 80-й годовщине Великой Победы. Планируем воссоздать реальную картину событий — здания, морской порт, "Азовсталь"… Наше большое преимущество в том, что уже есть договоренность о доставке в Острогожск порядка пятидесяти единиц разбитой натовской техники", — заявил тогда Хорошилов.

Как сообщал "Телеграф", россияне уже почти неделю не могут погасить пожар после прилета в нефтебазу в Ростовской области. Горит уже не только она, но и жилая застройка, якобы перед этим кто-то поджег камыш.