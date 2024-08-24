Украина пока настроена получить большую свободу действий от США методом переговоров, но все может измениться значительно хуже для Вашингтона сценарий

США, судя по всему, не хотят давать Украине разрешение бить по российской территории дальнобойным вооружением, в том числе ракетами ATACMS, поскольку надеются в будущем перезагрузить отношения с Кремлем. Чтобы оправдаться, Белый дом и Пентагон активно распространяют мнение о том, что у Украины, мол, и без этого есть возможности для победы.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что США не позволяют Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow – британско-американские ракеты – при этом выдумывая все новые объяснения.

Так, один из представителей Белого дома сказал, что использование этих ракет якобы может оказаться не столь эффективным, как считает Украина. К тому же Вооруженные силы Украины имеют ограниченный запас ракет, а имеющиеся, мол, могут не достичь критически важных целей, в том числе самолетов на аэродромах.

"90 процентов самолетов, запускающих "планирующие бомбы" из российского воздушного пространства по украинской гражданской инфраструктуре, уже вышли за пределы досягаемости этих ракет", – сказал он.

Киев предоставил официальный запрос Белому дому – на что там ответили, что снятие ограничений на дальнобойные удары по России может в будущем помешать Вашингтону перезагрузить отношения с Кремлем. При этом источники в высших эшелонах администрации США опасаются, что Киев может начать публичную кампанию, чтобы застраховаться от любой потенциальной потери позиций на фронте в ближайшее время. Украина пока настроена получить большую свободу действий от США методом переговоров, но все может измениться на гораздо худший для Вашингтона сценарий.

"Сейчас есть некоторые признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то большое в Украине — возможно, снять некоторые ограничения — перед выборами, теперь, когда он не баллотируется", — сказал источник из окружения правительства.

Отметим, что мы писали о том, что вся операция Вооруженных сил Украины в Курской области России была бы не нужна в том случае, если бы "партнеры" сняли свои ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российским военным объектам. Но если союзники и сейчас откажутся снимать ограничения, то вся операция будет бесполезной.

Соединенные штаты Америки ведут с Украиной переговоры о снятии ограничений на удары оружием производства США по российской территории. Но пока действующие ограничения остаются неизменными – ракеты ATACMS использовать запрещено.