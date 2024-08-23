Снятие ограничений на удары по РФ: у Байдена сказали, изменили ли свою позицию

Действия ВСУ на фронте постоянно обсуждаются между Киевом и Вашингтоном.

Соединенные штаты Америки ведут с Украиной переговоры по снятию ограничений на удары оружием производства США по российской территории. Но пока действующие ограничения остаются неизменными – ракеты ATACMS использовать запрещено.

О переговорах заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 23 августа. Он сказал, что информацию по ударам ракетами с РСЗО HIMARS в Курской области он подтвердить не может.

Также он заявил, что США не расширяли возможность Украины использовать американское оружие по России. Никаких изменений в установленных Белым домом ограничениях пока нет. Впрочем, добавил он, действия ВСУ на фронте постоянно обсуждаются между Киевом и Вашингтоном.

"Им разрешено использовать материалы, предоставленные США, для защиты от российской агрессии. И как вы знаете, президент разрешил им использовать американские боеприпасы для ударов через границу. Но мы все еще ведем с ними переговоры. У меня нет никаких политических предпочтений, о которых я мог бы сегодня говорить и, конечно, никаких новых политических решений, которые были приняты", – резюмировал он.

Отметим, что мы писали о том, что вся операция Вооруженных сил Украины в Курской области России была бы ненужной в том случае, если "партнеры" сняли свои ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российским военным объектам. Но если союзники и сейчас откажутся снимать ограничения, то вся операция будет бесполезной.