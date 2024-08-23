Зняття обмежень на удари по РФ: у Байдена сказали, чи змінили свою позицію

Дії ЗСУ на фронті постійно обговорюються між Києвом та Вашингтоном

Сполучені штати Америки ведуть з Україною переговори щодо зняття обмежень на удари зброєю виробництва США по російській території. Але поки що чинні обмеження залишаються незмінними – ракети ATACMS використовувати заборонено.

Про переговори заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 23 серпня. Він сказав, що інформацію щодо ударів ракетами з РСЗВ HIMARS у Курській області він підтвердити не може.

Також він заявив, що США не розширювали можливості України використовувати американську зброю по Росії. Жодних змін у встановлених Білим домом обмеженнях поки що немає. Втім, додав він, дії ЗСУ на фронті постійно обговорюються між Києвом та Вашингтоном.

"Їм дозволено використовувати матеріали, надані США, для захисту від російської агресії. І як ви знаєте, президент дозволив їм використовувати американські боєприпаси для ударів через кордон. Але ми все ще ведемо з ними переговори. У мене немає жодних політичних вподобань, про які я міг би сьогодні говорити, і, звісно, жодних нових політичних рішень, які були ухвалені", – резюмував він.

Зазначимо, що ми писали про те, що вся операція Збройних сил України в Курській області Росії була б непотрібною у тому випадку, якби "партнери" зняли свої обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по російських військових об'єктах. Але якщо союзники й зараз відмовляться знімати обмеження, то вся операція буде марною.