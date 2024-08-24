Війна — день 913: Україна святкує третій "воєнний" День Незалежності, а росіяни наближаються до Покровська

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на Донеччині триває, а загарбники поступово наближаються до Покровська, звідки вже виїхала поліція та адміністрація. Бойові дії вже йдуть у населених пунктах Новгородівка та Красний Яр, а просування ворожих сил є і в інших місцях. Тим часом у Курській області почалася евакуація з міста Рильськ, хоча від нього до найближчої точки українського кордону щонайменше 30 кілометрів. При цьому бої на своїй території явно впливають на настрої простих росіян, оскільки останнім часом можна побачити суттєве падіння підтримки продовження бойових дій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У повітряному просторі України затишшя. Ударних безпілотників немає, стратегічна авіація ворога неактивна.

00:00 У російському Курську пролунав вибух. Це сталося до оголошення тривоги.

Про те, що відбувалося 21 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 910: РФ намагається захопити Нью-Йорк, а ЗСУ близькі до взяття росіян у котел у Курській області

З ситуацією в Україні за 22 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 911: росіяни втрачають літаки і дедалі більше тиснуть біля Покровська

Про новини та події 23 серпня ми розповідали тут: Війна — день 912: Україна наступає на Харківщині та готується до можливої масштабної атаки РФ