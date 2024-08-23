Рус

Війна — день 912: Україна наступає на Харківщині та готується до можливої масштабної атаки РФ

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за України тривають
Бої за України тривають

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в України тривають вже 912 добу і російські окупанти з не меншим натиском намагаються просунутись на Покровському напрямку. Водночас на Харківщині росіяни зараз стикнулись з українським контрнаступом, який має на меті витіснити ворога з цієї області. Втрати чекають Росію не тільки по лінії фронту, адже приліт по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ знищив паром з 30 цистернами палива. Та це не заважає Росії готуватись до ймовірної масштабної ракетної атаки, про яку Україну вже попередили у США.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут росіяни 53 рази атакували українські позиції. У районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Курахівський напрямок теж досить активний — тут зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 20 серпня ми розповідали тут: Війна — день 909: ситуація під Покровськом ускладнюється, а в Курській області триває "демілітаризація"

Про те, що відбувалося 21 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 910: РФ намагається захопити Нью-Йорк, а ЗСУ близькі до взяття росіян у котел у Курській області

Із ситуацією в Україні за 22 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 911: росіяни втрачають літаки та все більше тиснуть біля Покровська