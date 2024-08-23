Війна — день 912: Україна наступає на Харківщині та готується до можливої масштабної атаки РФ

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в України тривають вже 912 добу і російські окупанти з не меншим натиском намагаються просунутись на Покровському напрямку. Водночас на Харківщині росіяни зараз стикнулись з українським контрнаступом, який має на меті витіснити ворога з цієї області. Втрати чекають Росію не тільки по лінії фронту, адже приліт по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ знищив паром з 30 цистернами палива. Та це не заважає Росії готуватись до ймовірної масштабної ракетної атаки, про яку Україну вже попередили у США.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут росіяни 53 рази атакували українські позиції. У районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Курахівський напрямок теж досить активний — тут зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 20 серпня ми розповідали тут: Війна — день 909: ситуація під Покровськом ускладнюється, а в Курській області триває "демілітаризація"

Про те, що відбувалося 21 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 910: РФ намагається захопити Нью-Йорк, а ЗСУ близькі до взяття росіян у котел у Курській області

Із ситуацією в Україні за 22 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 911: росіяни втрачають літаки та все більше тиснуть біля Покровська