В російський паром в порту "Кавказ" влучили українською ракетою: чи міг це бути "Нептун" (відео)
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"Нептун" міг завітати в порт вже не вперше
Паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Росії зайнявся та затонув 22 серпня. На ньому були 30 цистерн з паливом. Російські пропагандисти заявляють, що по парому влучили ракетою "Нептун".
Це українська протикорабельна ракета, яку розробляли 10 років у київському конструкторському бюро. Модифікували її у 2023 — для ударів по цілях на землі. Береговий ракетний комплекс "Нептун" став на озброєння у 2020 році. Саме ракета з цього комплексу потопила одну з найсоковитіших цілей української армії на морі — крейсер "Москва".
Чи міг "Нептун" поцілити у порт "Кавказ"
Приблизна дальність ракети — 280 км. Найменша відстань від лінії бойового зіткнення до порту Кавказ якраз вкладається в цю характеристику, однак зручний пуск потрібно було робити з відстані в 300 км. Це могло б натякнути на подальше вдосконалення технології. Стартова маса ракети — 870 кг, летить вона зі швидкістю 900 км/год.
Україна вже офіційно визнавала можливість ракет "Нептун" долетіти до порту "Кавказ". 31 травня 2024 року кілька ракет уразили нафтовий термінал в цьому районі.
По чому ще працювали ракети "Нептун"
Напередодні першого ураження порту "Кавказ", 24 березня 2024 року ракета "Нептун" використовувалась для ураження захопленого великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". З нещодавніх ударів — вицілення в ніч на 21 серпня ЗРК С-300 поблизу Новошахтинська в Ростовські області РФ.
"Телеграф" розповідав, що саме на Ростовщині вже майже тиждень палає нафтобаза, в яку влучили безпілотниками. На нафтобазі у Пролетарську цистерни вибухають одна за одною.