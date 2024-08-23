В російський паром в порту "Кавказ" влучили українською ракетою: чи міг це бути "Нептун" (відео)

"Нептун" міг завітати в порт вже не вперше

Паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Росії зайнявся та затонув 22 серпня. На ньому були 30 цистерн з паливом. Російські пропагандисти заявляють, що по парому влучили ракетою "Нептун".

Це українська протикорабельна ракета, яку розробляли 10 років у київському конструкторському бюро. Модифікували її у 2023 — для ударів по цілях на землі. Береговий ракетний комплекс "Нептун" став на озброєння у 2020 році. Саме ракета з цього комплексу потопила одну з найсоковитіших цілей української армії на морі — крейсер "Москва".

Чи міг "Нептун" поцілити у порт "Кавказ"

Приблизна дальність ракети — 280 км. Найменша відстань від лінії бойового зіткнення до порту Кавказ якраз вкладається в цю характеристику, однак зручний пуск потрібно було робити з відстані в 300 км. Це могло б натякнути на подальше вдосконалення технології. Стартова маса ракети — 870 кг, летить вона зі швидкістю 900 км/год.

Україна вже офіційно визнавала можливість ракет "Нептун" долетіти до порту "Кавказ". 31 травня 2024 року кілька ракет уразили нафтовий термінал в цьому районі.

0:06 / 0:23 Українська ракета «Нептун» під Одесою успішно потрапила і затопила ціль під час навчань

По чому ще працювали ракети "Нептун"

Напередодні першого ураження порту "Кавказ", 24 березня 2024 року ракета "Нептун" використовувалась для ураження захопленого великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". З нещодавніх ударів — вицілення в ніч на 21 серпня ЗРК С-300 поблизу Новошахтинська в Ростовські області РФ.

"Телеграф" розповідав, що саме на Ростовщині вже майже тиждень палає нафтобаза, в яку влучили безпілотниками. На нафтобазі у Пролетарську цистерни вибухають одна за одною.