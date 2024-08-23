В российский паром в порту "Кавказ" попали украинской ракетой: возможно ли это(видео)

"Нептун" мог посетить порт уже не впервые

Паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в России загорелся и затонул 22 августа. На нем было 30 цистерн с топливом. Российские пропагандисты заявляют, что по парому попали ракетой "Нептун".

Это украинская противокорабельная ракета, которую разрабатывали 10 лет в киевском конструкторском бюро. Модифицировали ее в 2023 году — для ударов по целям на земле. Береговой ракетный комплекс "Нептун" встал на вооружение в 2020 году. Именно ракета из этого комплекса потопила одну из самых сочных целей украинской армии на море — крейсер "Москва".

Мог ли "Нептун" попасть в порт "Кавказ"

Приблизительная дальность ракеты — 280 км. Наименьшее расстояние от линии боевого столкновения до порта Кавказ как раз укладывается в эту характеристику, однако удобный пуск нужно было производить с расстояния в 300 км. Это могло бы намекнуть на дальнейшее усовершенствование технологии. Стартовая масса ракеты – 870 кг, летит она со скоростью 900 км/ч.

Украина уже официально признавала возможность ракет "Нептун" долететь до порта "Кавказ". 31 мая 2024 несколько ракет поразили нефтяной терминал в этом районе.

0:06/0:23 Украинская ракета «Нептун» под Одессой успешно попала и затопила цель во время учений

По чему еще работали ракеты "Нептун"

В преддверии первого поражения порта "Кавказ", 24 марта 2024 года ракета "Нептун" использовалась для поражения захваченного большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Из недавних ударов – вылечение в ночь на 21 августа ЗРК С-300 вблизи Новошахтинск в Ростовской области РФ.

"Телеграф" рассказывал, что именно в Ростовщине уже почти неделю горит нефтебаза, в которую попали беспилотниками. На нефтебазе в Пролетарске цистерны взрываются одна за другой.