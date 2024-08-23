Война — день 912: Украина наступает на Харьковщине и готовится к возможной масштабной атаке РФ

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются уже 912 сутки и российские оккупанты с не меньшим напором пытаются продвинуться на Покровском направлении. В то же время на Харьковщине россияне сейчас столкнулись с украинским контрнаступлением, которое призвано вытеснить врага из этой области. Потери ждут Россию не только по линии фронта, ведь прилет по порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ уничтожил паром с 30 цистернами топлива. Но это не мешает России готовиться к вероятной масштабной ракетной атаке, о которой Украину уже предупредили в США.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В вечерней сводке Генштаба сообщили, что основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении. Здесь россияне 53 раза атаковали украинские позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины всех боестолкновений.

Покровское направление на карте Deep State

Кураховское направление тоже достаточно активно – здесь зафиксировано 19 вражеских атак. Наши защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои у Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 20 августа мы рассказывали здесь:Война — день 909: ситуация под Покровском усложняется, а в Курской области продолжается "демилитаризация"

О том, что происходило 21 августа, читайте в трансляции: Война — день 910: РФ пытается захватить Нью-Йорк, а ВСУ близки к взятию россиян в котел в Курской области

С ситуацией в Украине за 22 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 911: россияне теряют самолеты и все больше давят возле Покровска