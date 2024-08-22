ВСУ пошли в наступление на еще одном направлении фронта: в Третьей штурмовой рассказали детали

Оккупанты потеряли около трех сотен личного состава

В Третьей штурмовой, где ранее рассказали при каких условиях ВСУ могут отойти от Покровска, отчитались об успешном наступлении на Харьковщине. Бойцы бригады претворили в жизнь сверхсложную операцию — наступали на превосходящие силы врага и победили.

О деталях сообщили в Третьей штурмовой. Сообщение сделали в своем Telegram-канале. Подчеркнули, что соотношение сил в поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс враждебные силы поддержки. Однако это не остановило украинских воинов.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", — отметил командир бригады, полковник Андрей Билецкий.

В результате контратаки бригада взяла под контроль батальонный район обороны российских оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти два кв. км.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь — штурмовики", — подчеркнул Билецкий.

Как отметили в бригаде, за четыре дня тяжелых боев, враг потерял в живой силе около трех сотен человек, а значительное количество вражеской техники и вооружения было разбито или поражено. Штурмовые действия отвели удар российских оккупантов из Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

"Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи!" – подчеркнули в бригаде.

К слову, ранее Телеграф рассказывал, что в Краснодарском крае произошел мощный прилет по порту "Кавказ". После прилета затонуло российское судно, члены экипажа исчезли.