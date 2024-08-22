Россияне захватили села и продвинулись: что сейчас происходит на Покровском направлении (карта)

ВСУ держат под контролем ситуацию на направлении и фиксируют все моменты передвижения врага

Сейчас на Покровском направлении российские оккупанты имеют успех. Им удалось захватить сразу несколько населенных пунктов. Так же зафиксировано новое продвижение противника.

Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState. Аналитики также опубликовали обновленную карту боев на этом направлении.

"Враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное и продвинулся возле Николаевки", — говорится в сообщении.

Покровское направление

Офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" Самурай в эфире "Киев24" рассказал, что точный состав и численность врага в Покровском направлении невозможно определить. Количество врага в отношении наших сил преобладает.

По словам военного, ВСУ держат под контролем ситуацию на направлении и фиксируют все моменты передвижения врага.

Отмечается, что оккупанты сосредоточились на взятии Покровска. Из-за этого они приостановили наступление на трассу Константиновка – Покровск. Под угрозой оккупации города Мирноград, Покровск и Торецк, где на их окраины заходят вражеские группы.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24" сказал, что ситуация на Покровском направлении станет очевиднее к концу лета — тогда можно будет рассмотреть конец наступления РФ в этом регионе.

Также глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что возможности российской армии, вынужденной одновременно наступать на Покровск и оборонять Курскую область, будут исчерпаны через месяц-полтора.

Часов Яр: какая сейчас ситуация

Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал, что захватчики атакуют село Калиновка к северу от Часового Яра. Согласно данным Deep State, недавно у российских войск было там существенное продвижение.

Калашников говорит, что Калиновка — одно из трёх мест канала Северский Донец – Донбасс, где труба идет под землей. И поэтому есть шансы перейти канал, по которому идёт вся оборона Часова Яра. Он отметил, что враг уже пересекал этот канал и переходил на его западную зону.

"Именно здесь враг пытается нас штурмовать… Они пытаются перейти на правый берег канала и закрепиться. Такие действия заканчиваются "успехом" тогда, когда их пехота переходит канал, быстро снимает видео, что они на правом берегу, понесут потери и остаются на поле боя. Этот рубеж россияне не могут преодолеть", – добавил Калашников.

Однако несмотря на преобладающее количество сил врага, ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что город Покровск находится в большой опасности. Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк призівает людей эвакуироваться, пока это еще можно сделать в спокойном режиме.