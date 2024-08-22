Росіяни захопили села і просунулися: що відбувається на Покровському напрямку (карта)

ЗСУ тримають під контролем ситуацію на напрямі та фіксують усі моменти пересування ворога

Наразі на Покровському напрямку російські окупанти мають успіх. Їм вдалося захопити одразу кілька населених пунктів. Також зафіксовано нове просування противника.

Про це повідомляється в Telegram-каналі DeepState. Аналітики також опублікували оновлену карту боїв у цьому напрямку.

"Ворог захопив Камишівку, Заповітне та Новожеланне і просунувся біля Миколаївки", — йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

Офіцер 1-го окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Самурай в ефірі "Київ24" розповів, що точний склад та чисельність ворога на Покровському напрямку неможливо визначити. Кількість ворога щодо наших сил переважає.

За словами військового, ЗСУ тримають під контролем ситуацію на напрямі та фіксують усі моменти пересування ворога.

Зазначається, що окупанти зосередилися на взятті Покровська. Через це вони призупинили наступ на трасу Костянтинівка – Покровськ. Під загрозою окупації міста Мирноград, Покровськ та Торецьк, де на їхні околиці заходять ворожі групи.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Київ24" сказав, що ситуація на Покровському напрямку стане очевиднішою до кінця літа — тоді можна буде розглянути кінець наступу РФ у цьому регіоні.

Також глава ГУР Кирило Буданов говорив, що можливості російської армії, яка змушена одночасно наступати на Покровськ і обороняти Курську область, будуть вичерпані через місяць-півтора.

Часів Яр: яка зараз ситуація

Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади Олег Калашніков розповів, що загарбники атакують село Калинівка на північ від Часового Яру. За даними Deep State, нещодавно російські війська мали там суттєве просування.

Калашніков каже, що Калинівка – одне з трьох місць каналу Сіверський Донець – Донбас, де труба йде під землею. І тому є шанси перейти канал, яким іде вся оборона Часового Яру. Він зазначив, що ворог уже перетинав цей канал та переходив на його західну зону.

"Саме тут ворог намагається нас штурмувати... Вони намагаються перейти на правий берег каналу і закріпитися. Такі дії закінчуються "успіхом" тоді, коли їхня піхота переходить канал, швидко знімає відео, що вони на правому березі, зазнають втрат і залишаються на полі бою. Цей рубіж росіяни не можуть подолати", – додав Калашніков.

Однак, попри переважну кількість сил ворога, ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що місто Покровськ перебуває у великій небезпеці. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликає людей евакуюватися, поки це ще можна зробити у спокійному режимі.