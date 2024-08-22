В Краснодарском крае мощный прилет в порт "Кавказ": куда попали (видео)

Столб черного дыма виден за десятки километров

В четверг, 22 августа, в сети появились сообщения о прилете по российскому порту "Кавказ", находящемуся в Краснодарском крае РФ. Поднимающийся черный дым прекрасно виден из временно оккупированного Крыма.

О прилете сообщил местный паблик "Крымский ветер". Пишут также, что движение по Керченскому мосту снова приостановили.

"В военных частях Севастополя включили тревогу, Керченский мост перекрыли, а на Кубани куда-то попали", — говорится в сообщении.

Жители Крыма наблюдают большой столб черного дыма. Его хорошо видно через пролив.

Позже в паблике появилась информация о том, что, вероятно, удар был нанесен по парому "Акватрейдер". По уточненной информации речь идет о пароме "Конро Трейдер".

"Наш источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали по парому "Акватрейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с топливом. Ну и видео из Z-канала в подтверждение", — говорится в сообщении.

Пропагандисты уже назвали прилет по порту ни чем иным, как фейком.

Правда, фейк слишком сильно горит и видно его за километры.

Порт "Кавказ" на карте

Согласно сообщению украинского паблика "Кібер борошно", это был единственный большой паром, функционировавший между Керчью и Россией. На фото этот паром нагружен вагонами из ГСМ в акватории Керченского рыбного порта 18.08.2024.

Позже в оперативном штабе Кубани признали прилет по порту. Отмечают, что сейчас работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

Российский паблик SHOT, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в порт попала якобы украинская ракета "Нептун", предположительно запущенная из Одесской области.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму оккупанты массово возводят укрытия и готовят защиту для Керченского моста. Окна административных построек в некоторых районах оклеивают защитной пленкой.