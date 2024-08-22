В Крыму оккупанты тревожатся: массово возводят укрытия и готовят защиту для Керченского моста (фото)

Работы возле Крымского моста начались в начале августа

В Крыму оккупационные власти устанавливают бетонные укрытия в Севастополе и строят защиту для Керченского моста. Окна административных построек в некоторых районах обклеивают защитной пленкой.

Как отмечают в местных пабликах, всего в Севастополе планируют установить около 600 укрытий.

"Накануне было установлено два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке. Еще два будут установлены сегодня в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут размещены на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, где нет капитальных зданий с укрытиями по сигналу "Балистика!".

Окна школ и детских садов, расположенных в Каче, в Казачьей бухте и у линий побережья уже оклеивают защитной пленкой.

Кроме того, вероятно, для защиты Керченского моста строят специальное противодроновое оборонительное сооружение. Соответствующие работы зафиксированы на фото и спутниковых снимках.

"Сооружения, возводимые параллельно мосту, состоят из свайных опор с бетонной надстройкой. Возможно, стенки, достигающие поверхности воды", — пишут в сети.

Заметим, что строительство этих сооружений началось еще в начале августа, однако официально эту информацию оккупационные власти не комментировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты назвали три способа уничтожить Крымский мост.