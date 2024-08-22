У Криму окупанти тривожаться: масово зводять укриття та готують захист для Керченського мосту (фото)

Роботи біля Кримського мосту розпочалися на початку серпня

У Криму окупаційна влада встановлює бетонні укриття у Севастополі та будує захист для Керченського мосту. Вікна адміністративних будівель у деяких районах обклеюють захисною плівкою.

Як зазначають у місцевих пабліках, загалом у Севастополі планують встановити десь 600 укритті.

"Напередодні було встановлено два укриття у прибережній зоні на Учкуївці. Ще два будуть встановлені сьогодні у парку неподалік. До кінця тижня ще чотири укриття змонтують у парку імені Анни Ахматової, у парку Перемоги та у Динопарку", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що їх розмістять на офіційних пляжах, у парках, скверах, а також на зупинках громадського транспорту, де немає капітальних будівель з укриттями за сигналу "Балістика!".

Вікна шкіл та дитячих садочків розташованих у Качі, в Козачій бухті та біля ліній узбережжя вже обклеюють захисною плівкою.

Окрім цього, ймовірно, для захисту Керченського мосту будують спеціальні протидронні оборонні споруди. Відповідні роботи зафіксовано на фото та супутникових знімках.

"Споруди, що зводяться паралельно мосту, складаються з пальових опор з бетонною надбудовою. Можливо, мають стінки, які сягають поверхні води", — пишуть у мережі.

Зауважимо, що будівництво цих споруд почалось ще напочатку серпня, проте офіційно цю інформацію окупаційна влада не коментувала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти назвали три способи знищити Кримський міст.