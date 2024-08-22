У Краснодарському краї потужний приліт у порт "Кавказ": куди влучили (відео)

Стовп чорного диму видно за десятки кілометрів

У четвер, 22 серпня, в мережі з’явилися повідомлення про приліт по російському порту "Кавказ", що знаходиться у Краснодарському краї РФ. Чорний дим, що піднімається вгору, чудово видно тимчасово окупованого Криму.

Про приліт повідомив місцевий паблік "Крымский ветер". Пишуть також, що рух Керченським мостом знову призупинили.

"У військових частинах Севастополя увімкнули тривогу, Керченський міст перекрили, а на Кубані кудись влучили", — йдеться у повідомленні.

Жителі Криму спостерігають неабиякий стовп чорного диму. Його добре видно через протоку.

Пізніше у пабліку з’явилася інформація про те, що ймовірно удар було завдано по порому "Акватрейдер". За уточненою інформацією мова йде про пором "Конро Трейдер".

"Наше джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" потрапили по порому "Акватрейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з паливом. Ну і відео з Z-каналу на підтвердження", — йдеться в повідомленні.

Пропагандисти вже назвали приліт по порту нічим іншим, як фейком.

Щоправда, фейк аж занадто сильно горить і видно його за кілометри.

Порт "Кавказ" на мапі

Згідно з повідомленням українського пабліку "Кібер борошно", це був єдиний великий пором, що функціонував між Керчю та Росією. На фото цей пором навантажений вагонами з ПММ в акваторії Керченського рибного порту 18.08.2024.

Пізніше в оперативному штабі Кубані визнали приліт по порту. Зазначають, що нині на місці працюють екстрені та спеціальні служби, площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються.

Російський паблік SHOT, за посиланням на власні джерела, стверджує, що у порт влучила нібито українська ракета "Нептун", ймовірно запущена з Одеської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Криму окупанти масово зводять укриття та готують захист для Керченського мосту. Вікна адміністративних будівель у деяких районах обклеюють захисною плівкою.