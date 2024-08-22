ЗСУ пішли у наступ на ще одному напрямку фронту: в Третій штурмовій розповіли деталі

Окупанти втратили близько трьох сотень особового складу

У Третій штурмовій, де раніше розповіли за яких умов ЗСУ можуть відійти від Покровська, відзвітували про успішний наступ на Харківщині. Бійці бригади втілили у життя надскладну операцію — наступали на переважаючі сили ворога та перемогли.

Про деталі повідомили у Третій штурмовій. Допис зробили у своєму Telegram-каналі. У повідомленні підкреслили, що співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки. Проте це не спинило українських воїнів.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", — зазначив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два кв. км.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — підкреслив Білецький.

Як зазначили у бригаді, за чотири дні важких боїв, ворог втратив у живій силі близько трьох сотень осіб, а значну кількість ворожої техніки й озброєння було розбито або уражено. Штурмові дії відвели удар російських окупантів з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!" — підкреслили в бригаді.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав, що у Краснодарському краю стався потужний приліт у порт "Кавказ". Після прильоту затонуло російське судно, члени екіпажу зникли.