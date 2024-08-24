Україні більше не страшні МіГи? З’явилося цікаве на карті повітряних тривог

Сталося щось незвичайне

О 10:53 на території Росії було зафіксовано зліт МіГ-31К. Зазвичай у цьому випадку в Україні завжди оголошували масштабну повітряну тривогу, оскільки цей винищувач потенційно може нести гіперзвукову ракету "Кинджал", проте цього разу масштабної тривоги не давали.

Про зліт МіГ-31К повідомили Повітряні Сили України. Моніторингові канали уточнили, що його підняли в повітря з аеродрому "Саваслейка", винищувач сів буквально через 15 хвилин.

Достовірно невідомо, чому під час зльоту МіГ-31К 24 серпня не оголошували повітряну тривогу, але можливо, це пов’язано з нещодавньою атакою ГУР на "Саваслейку" 16 серпня. Джерела повідомили "Телеграфу", що тоді за допомогою дронів-камікадзе повністю було знищено один літак МіГ-31К/І та два літаки Іл-76. Крім того, ще близько п’яти літаків, ймовірно також МіГ-31К/І, отримали пошкодження.

Варто зазначити, що аеродром "Саваслейка", який є одним із ключових об’єктів російських повітряних сил, розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижегородської області. Відстань до кордону України – близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

З 24 лютого 2022 року росіяни використовують "Саваслейку" для атак по Україні. Коли там злітає МіГ, через потенційну небезпеку удару "Кинджалами" повітряну тривогу зазвичай оголошують по всій території України (крім цього разу). Річ у тім, що "Кинджал" є дуже складною метою для ППО.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на суботу, 24 серпня, Воронезька область Росії зазнала атаки безпілотниками. Після неї виникла пожежа та детонація на складі боєприпасів у місті Острогозьку, де знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ. Введено режим НС, проведено евакуацію мешканців.