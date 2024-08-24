Украине больше не страшны МиГи? Появилось интересное на карте воздушных тревог

Произошло что-то необычное

В 10:53 на территории России был зафиксирован взлет МиГ-31К. Обычно в этом случае в Украине всегда объявляли масштабную воздушную тревогу, так как этот истребитель потенциально может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", однако в этот раз масштабной тревоги не давали.

О взлете МиГ-31К сообщили Воздушные Силы Украины. Мониторинговые каналы уточнили, что он был поднят в воздух на аэродроме "Саваслейка", истребитель сел буквально через 15 минут.

Достоверно неизвестно, по какой причине во время взлета МиГ-31К 24 августа не объявляли воздушную тревогу, но возможно, это связано с недавней атакой ГУР на "Саваслейку" 16 августа. Источники сообщили "Телеграфу", что тогда с помощью дронов-камикадзе полностью был уничтожен один самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Кроме того, еще около пяти самолетов, вероятно, также МиГ-31К/И, получили повреждения.

Стоит отметить, что аэродром "Саваслейка", который является одним из ключевых объектов российских воздушных сил, расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулебакском районе Нижегородской области. Расстояние до границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

С 24 февраля 2022 года россияне используют "Саваслейку" для атак по Украине. Когда там взлетает МиГ, из-за потенциальной опасности удара "Кинжалами" воздушную тревогу обычно объявляют по всей территории Украины (кроме этого раза). Дело в том, что "Кинжал" является очень сложной целью для ПВО.

Как сообщал "Телеграф", ночь на субботу, 24 августа, Воронежская область России подверглась атаке беспилотниками. После нее возник пожар и детонация на складе боеприпасов в городе Острогожск, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ. Введен режим ЧС, проведена эвакуация жителей.