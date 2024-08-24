Россияне продолжают продвигаться к Покровску, но несут большие потери: что там происходит (карта)

Именно там захватчики сконцентрировали основные усилия

Россияне продолжают захватывать новые территории на Покровском направлении: за минувшие сутки, 23 августа, враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки. Силы обороны Украины дают оккупантам отпор — в пятницу на этом направлении враг потерял более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об продвижении россиян сообщили аналитики DeepState. Соответствующие изменения отражены на карте.

В то же время Американский институт изучения войны (ISW), пишет, что геолокационные кадры от 22 августа показывают, что россияне продвинулись к западу от Орловки (к юго-востоку от Покровска). Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что враг имел продвижение в восточной части Новогродовки (тоже к юго-востоку от Покровска).

Отмечается, что 22-23 августа российские оккупанты продолжили вести наступательные операции на Покровском направлении. Это происходило в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродовки, Калиново, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

В Генштабе ВСУ поздно вечером 23 августа сообщили, что основные усилия врага направлены на Покровск. На протяжении пятницы россияне 33 раза атаковали в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. По предварительным подсчетам, 23 августа враг на этом направлении потерял более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 24 августа, Воронежская область России подверглась атаке беспилотниками. После нее возник пожар и детонация на складе боеприпасов в городе Острогожск, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ. В июле 2024 года глава района Сергей Хорошилов заявил, что в городе откроют выставку с военной техникой ВСУ, захваченной в оккупированном Мариуполе.