Дополнительных M1A1 Abrams Украина не получит – в США беспокоятся за репутацию своего "непобедимого танка"

Украина получила от США 31 танк M1A1 Abrams – примерно один танковый батальон. При этом из-за интенсивных боевых действий уже потеряно 20 машин, две трети переданных машин, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев.

Об этом пишет Military Watch Magazine. Издание напоминает, что во время наступления Вооруженных сил Украины в Курской области было зафиксировано уничтожение одного танка M1A1 Abrams. Его уничтожили ударом противотанкового ракетного комплекса, скорее всего, "Корнет", что является нетипичной причиной потери, поскольку почти все потерянные M1A1 Abrams стали жертвами беспилотников.

"В результате последней потери общее количество потерь танков M1A1 Abrams в Украине достигло 20 из 31 поставленной машины, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в отличие от танков Leopard 1 и Leopard 2, потери в которых может компенсировать Европа, допоставка M1A1 Abrams в Украину, скорее всего, больше осуществляться не будет. Причина не логистическая, а психологическая – в США не хотят допустить уничтожения у Abrams репутации "непобедимого танка". До этого США активно избегали обязательств по передаче этих танков Украине, а также пытались не допустить их развертывания на фронте – все по тем же причинам.

С другой стороны, Украина недовольна этими танками. Украинские танкисты заявили, что M1A1 Abrams технически очень уязвимы, особенно их электронная начинка. Кроме того, M1A1 Abrams слишком тяжелы, требовательны и имеют недостаточный уровень защиты.

Как сообщалось ранее, первый танк Abrams прибыл в Украину в конце сентября 2023 года. Снабжение произошло быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку вместо новейшей вариации M1A2 были переданы модернизированные M1A1.

К середине октября 2023 года, в Украину прибыли все обещанные танки этого типа. Всего было передано около тридцати единиц. В то же время из-за границы вернулись и украинские военные, проходившие учения на американской базе в Германии.