Втрати колосальні: скільки американських танків Abrams залишилося в України

Додаткових M1A1 Abrams Україна не отримає – в США турбуються за репутацію свого "непереможного танка"

Україна отримала від США 31 танк M1A1 Abrams – приблизно один танковий батальон. При цьому через інтенсивні бойові дії вже втрачено 20 машин, дві третини переданих машин, причому усі втрати відбулися протягом останніх шести місяців.

Про це пише Military Watch Magazine. Видання нагадує, що під час наступу Збройних сил України в Курській області було зафіксовано знищення одного танка M1A1 Abrams. Його знищили ударом протитанкового ракетного комплексу, скоріше за все, "Корнет", що є доволі нетиповою причиною втрати, оскільки майже всі втрачені M1A1 Abrams стали жертвами безпілотників.

"Унаслідок останньої втрати загальна кількість втрат танків M1A1 Abrams в Україні сягнула 20 із 31 поставленої машини, причому всі втрати сталися протягом останніх шести місяців", – сказано у повідомленні.

Видання зазначає, що на відміну від танків Leopard 1 та Leopard 2, втрати у яких може компенсувати Європа, допостачання M1A1 Abrams в Україну, скоріше за все, більше здійснюватися не буде. Причина не логістична, а психологічна – в США не хочуть допустити знищення у Abrams репутації "непереможного танка". До цього США активно уникали зобов'язань щодо передачі цих танків Україні, а також намагалися не допустити їхнього розгортання на фронті – все з тих же самих причин.

З іншого боку, Україна незадоволена цими танками. Українські танкісти заявили, що M1A1 Abrams технічно дуже вразливі, особливо їхня електронна начинка. Окрім того, M1A1 Abrams занадто важкі, вимогливі та мають недостатній рівень захисту.

Як повідомлялося раніше, перший танк Abrams прибув до України наприкінці вересня 2023 року. Постачання відбулося швидше, ніж передбачалося раніше, оскільки замість новітньої варіації M1A2 було передано модернізовані M1A1.

На середину жовтня 2023 року, в Україну прибули всі обіцяні танки цього типу. Усього їх було передано близько тридцяти одиниць. В той самий час з-за кордону повернулися й українські військові, які проходили навчання на американській базі в Німеччині.