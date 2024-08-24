Росіяни продовжують просуватися до Покровська, але зазнають великих втрат: що там відбувається (карта)

Саме там загарбники сконцентрували основні зусилля

Росіяни продовжують захоплювати нові території на Покровському напрямку: минулої доби, 23 серпня, ворог просунувся в Новогродівці та біля Гродівки. Сили оборони України дають окупантам відсіч — у п’ятницю на цьому напрямку ворог втратив понад 220 військовослужбовців убитими та пораненими.

Про просування росіян повідомили аналітики DeepState. Відповідні зміни відображено на карті.

Водночас Американський інститут вивчення війни (ISW) пише, що геолокаційні кадри від 22 серпня показують, що росіяни просунулися на захід від Орлівки (на південний схід від Покровська). Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що ворог мав просування у східній частині Новогродівки (теж на південний схід від Покровська).

Зазначається, що 22-23 серпня російські окупанти продовжили провести наступальні операції на Покровському напрямку. Це відбувалося в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродівки, Калинового, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

У Генштабі ЗСУ пізно ввечері 23 серпня повідомили, що основні зусилля ворога спрямовані на Покровськ. Протягом п’ятниці росіяни 33 рази атакували у районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. За попередніми підрахунками, 23 серпня ворог на цьому напрямку втратив понад 220 військовослужбовців убитими та пораненими.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 24 серпня, Воронезька область Росії зазнала атаки безпілотниками. Після неї виникла пожежа та детонація на складі боєприпасів у місті Острогожськ, де розташовано навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ. У липні 2024 року голова району Сергій Хорошилов заявив, що у місті відкриють виставку з військовою технікою ЗСУ, захопленою в окупованому Маріуполі.