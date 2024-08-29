В Киеве раздаются мощные взрывы: подробности

Последствия атаки уточняются

В четверг, 29 августа, российские войска пытались атаковать Киев ударными дронами "шахед". В столице и области раздавались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Взрывы в Киеве, что известно

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы вызвали в Деснянский район. Там, по сообщениям жителей, упали обломки дрона. Подразделения направляются на место. Глава столицы добавил, что горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также он писал, что в Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА.

"Экстренные службы направляются для проверки", — добавил он.

Также в результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается.

"На место выехали оперативные службы", – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

"По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома. В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. информация о нанесенном ущербе и потерпевших выясняется" — уточнил Кличко .

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты вечером 26 августа атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Мишенью для них в очередной раз стал гражданский объект – предварительно, по данным местных каналов, ракеты попали в гостиницу, где находилось много гражданских, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди.