Россияне нанесли авиаудар по Сумам: возник пожар, людей просят закрыть окна

На месте "прилета" возник пожар и задымление

Около 1:30 в ночь на пятницу, 30 августа, россияне нанесли авиаудар по городу Сумы. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Как уточнил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, под ударом была северная часть города. На месте "прилета" возник пожар и задымление.

Жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака просят не открывать окна. На месте работают все аварийно-спасательные службы.

По данным Сумской ОВА, предварительно в результате вражеского удара пострадавшие. Информация о последствиях уточняется.

"В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ночь на 29 августа на территории временно оккупированного Крыма в Севастополе раздавались взрывы. Якобы российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны.