Война — день 919: скандал с F-16 в Украине и продвижение РФ на Покровском направлении

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 30 августа 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались для Украины печальной новостью, — был потерян один из долгожданных бортов F-16. При этом смуты в очередной раз добавила и нардепка Марьяна Безуглая, которая заявила, что он якобы упал в связи с "дружественным огнем" украинской ППО. Также обостряется и ситуация на фронте. В частности, очень горячо в районе Селидово и Синьковки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ряде областей объявлена воздушная тревога, в частности, есть угроза применения ударных дронов.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 30.08.2024

О том, что происходило 27 августа, читайте в трансляции: Война — день 916: россияне давят на юге и востоке, а Украина отходит от масштабного обстрела

С ситуацией в Украине за 28 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 917: россияне приближаются к Покровску, пока ВСУ закрепляются в Курской области

О новостях и событиях 29 августа мы рассказывали здесь: Война — день 918: Украина потеряла F-16, но продвигается в Курской области