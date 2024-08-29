Война — день 918: россияне прорываются к Селидово, а ВСУ окапываются в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Россияне усиливают давление на фронте, где лишь за предыдущие сутки произошло 182 боевых столкновения, из которых более четверти зафиксированы на Покровском направлении. В этом районе оккупанты могли занять Константиновку и подойти к границам города Селидово. Также жарко остается на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях. В Курской области ВСУ начинают сооружать укрепления, что станет серьезной проблемой для россиян, когда они попытаются провести контратаку.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили несколько групп беспилотников с севера и юга Украины. Объявлена масштабная воздушная тревога.

О новостях и событиях 26 августа мы рассказывали здесь: Война — день 915: россияне давят под Покровском, пока ВСУ продвигаются в Курской области

О том, что происходило 27 августа, читайте в трансляции: Война — день 916: россияне давят на юге и востоке, а Украина отходит от масштабного обстрела

С ситуацией в Украине за 28 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 917: россияне приближаются к Покровску, пока ВСУ закрепляются в Курской области